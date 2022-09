Prévention : bientôt des visites médicales gratuites à 25, 45 et 65 ans

Deux décennies plus tard, la visite médicale servira à "la prévention de la perte d'autonomie, le dépistage des cancers et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues". "Ce quinquennat sera celui d'une vaste réforme de notre politique de santé et de prévention", avait promis François Braun, il y a quelques jours, lors d'un déplacement à Marseille.