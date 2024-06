À l'approche de l'été, les réseaux sociaux contribuent à la popularité de certaines tendances de bronzage, en dépit des risques pour la santé. Quand certaines promettent un contouring naturel sur le visage grâce à une protection solaire, d'autres invitent à utiliser de la bière comme autobronzant. Ces méthodes radicales exposent à un risque accru de cancer de la peau, nous rappelle un dermatologue.

Elle était devenue virale durant l'été 2022 suscitant la mise en garde des médecins. Deux ans plus tard, la tendance du "sunscreen contouring", aussi appelée "SPF contouring" continue de faire des adeptes sur les réseaux sociaux à l'approche de la période estivale, mais reste toujours aussi décriée par les dermatologues. "C'est agaçant de voir que des gens qui n'ont aucune compétence en matière de peau s'attribuent des fonctions et deviennent dangereux pour le grand public en véhiculant des messages totalement aberrants", avertit Marie-Estelle Roux, membre du Syndicat national des dermatologues et vénéréologues (SNDV).

Sur le réseau social TikTok qui a rendu cette tendance virale, des influenceurs promettent un contouring naturel sur le visage grâce à un bronzage partiel obtenu à l'aide de protection solaire appliquée de la même façon qu'on utilise un correcteur clair pour réaliser un contouring, à savoir sous les yeux, sur l’arête du nez, le front et au niveau de la mâchoire. "C'est vrai que le contouring est tendance mais il fonctionne avec une bonne palette de maquillage", s'agace la dermatologue pointant les risques pour la santé, alors que se referme la semaine nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau.

"Sensibiliser les jeunes publics"

"On sait qu'une des cibles de ce réseau social, ce sont les adolescents, or à cet âge, on n'est pas préoccupé par les problèmes de peau et encore moins de cancer, on se sent invincible", déplore-t-elle, soulignant que les adeptes de telles méthodes sont susceptibles de voir "les problèmes de peau apparaitre dans vingt ans". Et d'insister : "Il faut vraiment sensibiliser les jeunes publics sur les risques de ces méthodes de bronzage douteuses et les inviter à se méfier davantage car les personnes qui font la promotion de ces tendances n'ont aucune connaissance de l'anatomie et du danger pour la santé liés aux UV."

Estimant que cela revient à "abuser de la vulnérabilité de son auditoire", Marie-Estelle Roux rappelle que "se mettre de la crème solaire par petite touche ça n'a aucun sens", puisque l'objectif recherché des protections UV est précisément de prévenir le "vieillissement de la peau, les taches, la couperose, les rides et surtout de prévenir les cancers, donc les mélanomes et les carcinomes". Or, "lorsque quelqu'un cherche à obtenir ce contouring avec cette méthode, on imagine bien que le reste du corps est exposé".

L'été dernier, c'est pour rappel une tout autre pratique qui s'était répandue à son tour sur la Toile avec la même promesse d'un bronzage optimal et sublimé, en fond : le "beer tanning".

Autant de méthodes qui font courir un même risque, insiste-t-elle. "Les ultraviolents sont nocifs pour la peau et donnent des cancers qui sont évitables, c'est dommage d'avoir un cancer qu'on aurait pu éviter", souligne encore la dermatologue alors qu'une récente enquête menée par le SNDV à l'occasion de la semaine de sensibilisation montre que "la plupart des Français ne se protègent pas".