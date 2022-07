Suspension des soignants non vaccinés contre le Covid-19 : la France, un cas unique en Europe ?

Ces derniers jours, l'épidémiologiste Antoine Flahault a affiché une position assez singulière au sein de la communauté de chercheurs et de médecins mobilisés contre le Covid. Il a en effet plaidé pour une réintégration des soignants suspendus faute de vaccination, un choix qui n'est aujourd'hui, selon lui, "plus fondé sur le plan scientifique". De quoi relancer un débat très vif depuis des mois, et que les incendies en Gironde avaient également contribué à attiser, puisque les pompiers sont également visés par des suspensions s'ils ne sont pas vaccinés.

Si une partie de l'opposition - des députés LR à ceux de LFI, par exemple - plaide pour une réintégration, il est toujours instructif d'observer la manière dont ce sujet est abordé hors de nos frontières. On observe ainsi que chez nos voisins, des politiques parfois plus strictes qu'en France s'appliquent, mais que la tendance de fond est plutôt aujourd'hui à une forme de tolérance envers les soignants non vaccinés.