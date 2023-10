Bains de forêt : et si c’était la bonne méthode pour se relaxer ?

Selon le type d’arbres, les propriétés différent. Le bouleau, le chêne vert et le châtaignier ont ainsi la réputation d’être particulièrement relaxants et rassurants. Le cyprès calme les angoisses et aide à renouer avec la sérénité. Le saule est consolateur. Le hêtre permet de retrouver un meilleur niveau de confiance en soi. Pour profiter de ce que ces grands représentants du monde végétal ont à vous offrir, veillez d’abord à prendre tout votre temps. Selon les experts, il est nécessaire d’être présent(e) au moins une heure et demie sur place et de déployer ses sens, sans portable allumé. Regardez bien ce qui est autour de vous, écoutez les bruits et bruissements environnants, inspirez et expirez profondément. Contrairement à l’idée reçue, il est possible, mais pas indispensable, d’aller enlacer les troncs ou de s’allonger au sol. L’idée est plutôt d’être en pleine conscience de l’endroit où vous vous trouvez et du moment que vous vivez….