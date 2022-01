Symptômes, facteurs, traitement... Ce que l'on sait, à ce jour, sur le Covid long

Oui, guérir d'un Covid long est possible. En effet, si les patients atteints de Covid long guérissent beaucoup plus lentement que le reste des personnes infectées, les symptômes s'atténuent malgré tout au fil du temps. Selon la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, les patients mettent quatre à douze semaines pour s'en remettre. Pour autant, si plusieurs entreprises tentent de développer des traitements contre cette forme chronique du virus, aucun n'a été validé, pour le moment.

De son côté, l'Assurance maladie préconise d'adapter son quotidien afin de raccourcir et mieux supporter la période de convalescence, prévenant que "le temps de récupération peut être plus ou moins long". La Haute autorité de Santé a, elle, publié des recommandations le 19 nombre dernier, suggérant une approche personnalisée coordonnée par le médecin traitant et mettant en avant de nécessaires rééducation et réadaptation multidisciplinaire.

Par ailleurs, face à des symptômes qui peuvent être handicapants dans la vie de tous les jours et notamment professionnelle, une loi visant à créer une plate-forme de suivi pour mieux prendre en charge les personnes souffrant du Covid long a été promulguée le 24 janvier dernier. Pour la rapporteure du texte au Sénat, Nadia Sollogoub (centriste), cette plateforme permettra "une prise en charge améliorée, une reconnaissance globale, cohérente avec l’organisation du système de soins et constituant un réel apport pour les patients".