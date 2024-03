Syndrome de Takotsubo : peut-on mourir d'un cœur brisé ?

Le Takotsubo est un problème au niveau du cœur, causé par de fortes émotions. Plusieurs symptômes permettent de déceler un syndrome du cœur brisé. Prise à temps, cette pathologie se soigne relativement bien.

Avoir le cœur brisé n’est pas toujours un abus de langage. Et pour cause, le syndrome du cœur brisé est bel et bien une pathologie reconnue, qui touche majoritairement les femmes. Le Takotsubo, de son nom scientifique, a été identifié pour la première fois au Japon, en 1991. Quelle est donc cette pathologie et comment survient-elle ? On vous explique.

Signification et explication du Takotsubo

Le Takotsubo, aussi appelé syndrome du cœur brisé, ne tire pas son nom de nulle part. Il s’agit en effet d’une cardiomyopathie — c’est-à-dire un problème au niveau du cœur — causée par une "détresse émotionnelle ou physique intense", explique l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Ce trop-plein d'émotions peut survenir par exemple après la perte d’un proche, une rupture amoureuse, un accident, ou encore l’annonce d’une maladie. C’est cette fragilité émotionnelle qui conduit "à une paralysie du muscle du cœur", indique la professeure Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille, interrogée par Santé Magazine et Harmonie Santé. Le ventricule gauche rencontre alors une faiblesse soudaine qui l’empêche de fonctionner correctement.

La cardiomyopathie de Takotsubo a longtemps été considérée à tort comme un infarctus, puisque le trouble provoqué au ventricule du cœur peut ensuite conduire à une embolie artérielle, voire un arrêt cardiaque. Les études ont montré que les femmes sont nettement plus sujettes que les hommes à cette pathologie. En moyenne, neuf d'entre elles en sont victimes pour un homme. En cause : les artères des femmes seraient plus sensibles aux effets des catécholamines, les hormones du stress.

Quels sont les symptômes du Takotsubo

Plusieurs symptômes sont significatifs du Takotsubo. Les personnes qui en sont victimes témoignent souvent d’une lourdeur et d’une douleur dans la poitrine. Elles connaissent aussi généralement un essoufflement et des palpitations. Des nausées, des vomissements, des étourdissements, voire une perte de connaissance peuvent aussi survenir. En présence de ces symptômes, "il y a une vraie urgence", souligne la cardiologue Claire Mounier-Véhier, qui incite les personnes dont les symptômes s’apparentent à ceux d’une cardiomyopathie de Takotsubo, à appeler le 15 ou le 112. Plusieurs examens médicaux, comme l’électrocardiogramme ou l’IRM cardiaque, peuvent permettre de diagnostiquer s’il s’agit bien d’un syndrome du cœur brisé et non d‘un infarctus.

Comment soigner un Takotsubo ?

Le Takotsubo est réversible et se soigne bien, lorsqu’il est diagnostiqué rapidement. Un traitement pour l’insuffisance cardiaque est alors prescrit au patient, le temps de la récupération myocardique, qui peut durer de quelques mois à un an. De la rééducation cardio-vasculaire permet aussi au malade de s'entraîner, à nouveau, à l’effort. Enfin, un suivi cardiologique est recommandé à la suite de cette cardiomyopathie, notamment pour éviter une récidive, bien qu’elle ne survienne que dans un cas sur dix en moyenne. Surtout, il est conseillé aux personnes victimes du syndrome du cœur brisé de prendre du temps pour elles, d’adopter une hygiène de vie saine et d’apprendre à mieux gérer leur stress. À croire qu’un cœur de pierre serait moins dangereux qu’un cœur d’artichaut.