Syndrome des jambes sans repos : les enfants sont-ils aussi concernés ?

>Le syndrome des jambes sans repos touche 8,5 % des Français, et en majorité les femmes. >Cette pathologie concerne également 2 à 4 % des enfants. >Elle est parfois confondue avec les douleurs de croissance, découvrez comment faire la différence.

Si vous ressentez régulièrement des picotements et des tiraillements dans les jambes, en particulier lorsque vous êtes assis ou allongé et le plus souvent le soir, vous souffrez peut-être du syndrome des jambes sans repos, à l’instar de 8,5 % des Français. Ce trouble chronique méconnu se manifeste par un besoin irrésistible de mouvements lorsque les fourmillements se font sentir. Malheureusement, cette pathologie ne concerne pas uniquement les adultes : elle touche 2 à 4 % des enfants et se manifeste de la même manière chez eux. Il arrive que cette maladie soit confondue avec les douleurs de croissance, voici comment faire la différence.

Comment distinguer le syndrome des jambes sans repos des douleurs de croissance ?

Étant donné que le SJSR est un trouble encore méconnu, il peut être confondu avec des douleurs de croissance, fréquentes chez les enfants de trois à douze ans. Un tiers d’entre eux sont concernés en France. Elles se déclenchent la plupart du temps le soir ou pendant la nuit, à la suite d’une activité physique plus importante que d’habitude. Les symptômes sont donc plutôt similaires, à la différence près que les douleurs de croissance ne disparaissent pas lorsqu’un enfant se met à bouger. Elles sont présentes en permanence. Le fait de marcher soulage ceux qui souffrent de SJSR, alors qu’il n’y a pas grand-chose à faire à part prendre son mal en patience lorsque les douleurs de croissance se manifestent.

Pour établir un diagnostic précis permettant de savoir s’il s’agit bel et bien du syndrome des jambes sans repos, il est nécessaire d’effectuer une prise de sang. Si une carence en fer est décelée, première cause de son déclenchement, le médecin réalisera ensuite une polysomnographie. Il s’agit d’un examen visant à analyser une activité des jambes au cours du sommeil. Si un enfant souffre de TDAH, il peut être plus difficile de diagnostiquer ce trouble.

La pathologie peut également être héréditaire ou survenir à la suite d’une prise d'antidépresseurs ou d'antihistaminiques. Le SJSR peut aussi être la conséquence de maladies chroniques comme le diabète ou des problèmes de thyroïde.

Peut-on soigner le syndrome des jambes sans repos ?

Le syndrome des jambes sans repos est une pathologie due à des insuffisances : en dopamine et en fer. Une fois le diagnostic posé, le médecin pourra alors en prescrire à votre enfant. Cette pathologie est malheureusement chronique, c’est la raison pour laquelle il est également recommandé d’avoir une bonne hygiène de vie afin d’améliorer ses symptômes : pratique d’une activité physique régulière, massage des jambes, diminution des écrans, repos suffisant et douche froide sur les jambes avant le coucher.