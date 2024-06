Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié mercredi 12 juin pointe du doigt quatre industries. Elles seraient responsables de près de trois millions de décès par an en Europe. Leurs stratégies marketing empêchent les pays d’atteindre leurs objectifs de santé publique, dénonce l'OMS.

Plusieurs millions de décès évitables chaque année ? C'est ce que pointe l'OMS dans son nouveau rapport, publié ce mercredi. L'organisation met en cause les lobbys industriels de l'alcool, de l'alimentation ultra-transformée, du tabac et des énergies fossiles. Ces quatre secteurs seraient responsables de 19 millions de morts par an dans le monde, soit 34% des décès, dont 2,7 millions en Europe et en Asie centrale.

Stratégies marketing

Les stratégies marketing de ces géants de l'industrie, comme le lobbying politique et la publicité, incitent les citoyens à consommer des produits néfastes pour leur santé. Leur objectif est clair : contrer les politiques de santé des différents gouvernements qui nuiraient à leur business.

Ces tactiques interfèrent et influencent les campagnes de prévention et de contrôle de maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore le diabète, ainsi que les facteurs de risques tels que le tabac, l'alcool, les régimes alimentaires malsains et l'obésité.

Nos efforts actuels sont encore insuffisants pour réglementer les pratiques nocives des acteurs commerciaux en matière de santé. Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

L'OMS dénonce ces stratégies dangereuses qui consisteraient à exploiter les personnes vulnérables - les jeunes en premier plan - par le biais de publicités ciblées, de fausses déclarations sur les avantages de leurs produits et sur leur respect de l'environnement.

Le rapport identifie également les actions à mener par les gouvernements, les universités et par la société civile pour éviter l'impact de l'industrie dans les politiques de santé. "Nos efforts actuels sont encore insuffisants pour réglementer les pratiques nocives des acteurs commerciaux en matière de santé", met en garde Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

L'OMS cite toutefois des exemples de batailles gagnées malgré une forte opposition des lobbys industriels. En Estonie, une coalition de professionnels de la santé, dont des dentistes, des infirmières et des médecins, a permis de faire progresser la législation sur la taxation des boissons sucrées. En République kirghize, les conseils de femmes ont joué un rôle important dans l’adoption de mesures antitabac. Enfin, en Slovénie, la mobilisation nationale et internationale des organisations de la société civile a contribué à l’adoption de la législation sur le tabac.