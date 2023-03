Tabac, alcool, cannabis... Pourquoi leur consommation recule chez les jeunes

"Concernant le tabac, on observe que ce n'est plus forcément le 'passage obligé' chez les jeunes et on voit les effets positifs de la loi Evin, du fait qu''il n'y ait plus de publicité, des lieux sans tabac, qui ont permis de changer l'image que les jeunes en ont", commente de son côté Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. Evoquant à travers ces derniers chiffres "la confirmation d'une tendance qui est observée depuis 2014", cette dernière estime qu'il y a de manière générale "une prise de conscience" grâce entre autres à "l'intervention précoce" et aux "programmes de prévention en milieu scolaire". Et de détailler : "contrairement à ce qui faisait il y a 30 ou 40 ans, cela se déroule sur douze séances et il y a aujourd'hui un binôme enseignant-formateur, ce qui permet dès le plus jeune âge de travailler sur le renforcement psychosocial pour trouver les ressources en nous-mêmes ou dans l'entourage pour surmonter la tentation de se tourner vers telle ou telle substance".

A noter que cette courbe descendante a été documentée dès 2019 par l'European School Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) puis l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2022. Mi-décembre, une étude collaborative dirigée par l'OMS Europe avait en effet conclu au même résultat de cause à effet post-Covid. "Le fait que les occasions de rencontres et de moments festifs avec les pairs ont été limités, a restreint les possibilités d’initiation et de consommation de substances, d’où des niveaux de consommation plus faibles, même pour l’alcool, que l’on consomme rarement seul à cet âge", avaient déjà expliqué les chercheurs.