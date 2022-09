Y a-t-il 2 millions de fumeurs en moins en France depuis la forte hausse des prix du tabac ?

Pour affirmer que le pays compte 2 millions de fumeurs de moins, le ministre de la Santé remonte à 2017, d’après son cabinet. Dans le contexte du vote du budget 2023 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le gouvernement a notamment communiqué sur "l’indexation de la fiscalité sur l’évolution des prix" du tabac. Dans un dossier de presse consacré au PLFSS, les différents ministères étant partie prenante, de Bercy à la Santé, justifient ce choix par un souci de santé publique : "La précédente trajectoire de renforcement de la fiscalité sur les produits du tabac entre 2018 et 2020, qui a conduit à un relèvement du prix du paquet de cigarettes au-delà de 10 euros, a permis une baisse sans précédent de la consommation de ces produits (-22 % de volume entre 2017 et 2021 et une prévalence du tabagisme en recul de trois points selon les données Santé publique France, soit près de 2 millions de Français qui ont arrêté de fumer depuis 2017)".

Cette phrase laisse entendre que la hausse de la fiscalité, décidée par le gouvernement, a donc contribué à baisser de 22% les ventes de tabac et fait reculer de trois points la prévalence du tabagisme en France, entre 2017 et 2021. Soit l’arrêt de près de deux millions de fumeurs sur cette période. En réalité, les données disponibles s’arrêtent à 2020, corrige Santé publique France (SPF). Les prochains chiffres de la prévalence du tabagisme pour 2021 seront, eux, publiés en décembre. "Il y a pu avoir un amalgame", plaide l’organisme, qui renvoie aux derniers chiffres consolidés dans un graphique, figurant bien dans les éléments transmis par le gouvernement et montrant l’évolution de la prévalence du tabagisme de 2016 à 2020.