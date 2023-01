Tabagisme : 20% des Français renoncent à des dépenses de première nécessité pour pouvoir fumer

"Un Français sur cinq reconnaît avoir renoncé à certains achats ou certaines activités pour subvenir à sa consommation de tabac", révèle-t-il encore. Des sacrifices surtout observés chez les jeunes - 42% des 25-34 ans - et chez les jeunes parents - 29% des personnes ayant un enfant de moins de 18 ans. "Parmi eux, la moitié a renoncé à des dépenses de première nécessité telles que l'alimentation, les frais de santé ou les produits d'hygiène", alerte l'ACT.

Jugeant "nécessaire d'améliorer l'information sur la prescription et le remboursement des substituts nicotiniques", l'alliance plaide pour des mesures adaptées auprès des plus modestes. Elle "réclame la gratuité de ce traitement". Le collectif appelle également à "mettre en place des incitations financières sous conditions de ressources", afin "d'inciter les fumeurs les plus défavorisés à se faire aider", dans la mesure où "plus de deux tiers des fumeurs affirment que recevoir une aide de l'État les inciterait davantage à arrêter de fumer".