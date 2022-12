Tabagisme : la Nouvelle-Zélande, premier pays à augmenter tous les ans l'âge légal pour fumer

"Des milliers de personnes vivront plus longtemps et en meilleure santé, et le système de santé bénéficiera d'un gain de 5 milliards de dollars [4,6 milliards d'euros environ] en n'ayant pas à traiter les maladies causées par le tabagisme, comme de nombreux types de cancer, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des amputations", a justifié la ministre de la Santé, Ayesha Verrall, lors de l'adoption de la loi mardi 13 décembre.

Cette loi s'accompagnera par ailleurs d'une série d'autres mesures visant à rendre le tabagisme moins abordable et moins accessible. La quantité légale de nicotine dans les produits du tabac va être réduite et les points de ventes vont être limités à des magasins spécialisés, quittant les étales des magasins de quartier et des supermarchés. L'objectif pour le pays reste de devenir un pays sans tabac d'ici 2025. Un objectif "à portée de main", estime Ayesha Verrall.