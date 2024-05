Dans sa dernière étude, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives dévoile le profond changement de perception à l'égard du tabac chez les adolescents. Les jeunes seraient de moins de en moins à expérimenter la cigarette. Entre 2014 et 2022, la proportion de jeunes de 17 ans qui fument tous les jours a été divisée par deux.

Vers une génération sans tabac ? Alors qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre tente de mettre en place une politique ambitieuse de lutte contre le tabagisme, les chiffres en France montrent que les jeunes sont de moins en moins attirés par la cigarette. Selon les dernières données recueillies par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), la proportion de jeunes de 17 ans qui fument quotidiennement a été divisée par deux entre 2014 et 2022.

Une perception différente de la cigarette

15,6% des jeunes de 17 ans fumaient tous les jours en 2022, contre 32,4% en 2014. Le rapport de l'OFDT, publié ce vendredi 31 mai, note par ailleurs que les niveaux d'expérimentations ont également enregistré une chute importante. 68,4% des jeunes déclaraient avoir déjà essayé la cigarette en 2014. Ils n'étaient plus que 46,5% en 2022, soit 22 points de moins. Pour l'OFDT, cela "reflète le changement profond des perceptions à l'égard du tabac à l'adolescence".

Conjointement à ce recul du tabagisme, l'âge moyen de passage à l'usage quotidien a été retardé, passant de 14,9 ans en 2014 à 15,3 ans en 2022. Cette baisse du tabagisme s'observe aussi bien chez les garçons que chez les filles, bien que l'usage quotidien était surtout du fait des garçons en 2022 (17,0% contre 14,2%).

Par ailleurs, le rapport note que les inégalités sociales en matière de tabagisme apparaissent dès l'adolescence. "Si l'usage quotidien de tabac était en baisse dans toutes les catégories entre 2017 et 2022, la baisse relative était plus marquée parmi les élèves (-9 points, soit une baisse relative de 39%) que parmi les apprentis (-9 points, soit -19%) et les jeunes déscolarisés (-13 points, soit - 24%), accroissant ainsi les différences selon le statut scolaire entre 2017 et 2022", souligne l'OFDT.

Ce recul du tabagisme chez les jeunes s'accompagne d'un recul du tabagisme chez les adultes depuis 2014, comme le montrent les dernières données du Baromètre de Santé publique France, bien qu'en des proportions moins importantes. Chez les 18-75 ans, le tabagisme quotidien est passé de 28,6% à 24,5% de 2014 à 2022. La consommation des fumeurs quotidiens a, elle aussi, diminué de 13,5 à 12,6 cigarettes par jour en moyenne.