Tapis de yoga, poupées, écouteurs... 20% des objets du quotidien contiennent des produits dangereux

Selon une étude menée par l'Agence européenne des produits chimiques, de nombreux objets du quotidien sont contaminés par des substances dangereuses. Sur 2400 produits contrôlés en 2022, 20% étaient en infraction avec la législation européenne. Des produits comme le plomb ou le cadmium ont été retrouvés dans des écouteurs, des tapis de yoga ou encore des bijoux.

L'alerte vient de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Dans un rapport publié mercredi 13 décembre, l'organisme a pointé la présence excessive de produits chimique dangereux dans... près de 20% des objets de grande consommation commercialisés en Europe. Pour arriver à cette conclusion, l'ECHA a analysé 2400 articles en 2022 dans 26 pays de l'Union européenne, dont la France. Résultat : plus de 400 d'entre eux ont présenté des niveaux trop importants de contamination au plomb, au cadmium ou aux phtalates et devraient donc interdits à la vente.

De nombreuses familles de produits sont concernées. Première concernée, celle regroupant les appareils électroniques comme les jouets électriques, les écouteurs ou encore les chargeurs et les câbles. 52% des articles analysés ont été jugés non conformes en raison de la présence de plomb dans les soudures, de phtalates dans les pièces en plastique souple ou de cadmium dans les circuits imprimés, pointe l'étude.

Les objets importés pointés du doigt

Les trois substances chimiques ont également été détectées en quantité trop importante dans 15% des articles de mode testés, parmi lesquels des sacs, des bijoux, des ceintures, des chaussures ou des vêtements. C'est un petit peu moins que les taux relevés dans les jouets électriques (16%) qui, pointe l'ECHA, contiennent aussi des niveaux inquiétants d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de nickel, d'acide borique ou encore de nitrosamines. Une contamination à laquelle n'échappent pas les produits destinés aux plus petits, puisque des jouets pour le bain, des tapis d'éveil, des poupées, des costumes, des figurines en plastique ou encore le slime sont également épinglés dans le rapport.

Enfin, les articles sportifs sont aussi touchés par le phénomène. 18% d'entre eux ont relevé des taux trop élevés de paraffines chlorées à chaînes courtes, de phtalates ou de HAP. Sont concernés les tapis de yoga, les gants de vélo, les ballons ou encore les poignées en caoutchouc. Des produits, pour tous les secteurs, en majorité issus de l'importation, et notamment de Chine. L'ECHA précise ainsi que 22% des produits fabriqués dans l'Empire du milieu ont été testés non conformes contre 8% de ceux produits en Europe.

Cancérogènes et reprotoxiques

À noter que dans 85% des infractions constatées, les produits ont été retirés du marché, soit par les entreprises elles-mêmes, soit via des campagnes de rappel ou des interdictions de vente. Toutefois, 53% des sociétés qui ont commercialisé des produits non conformes ont échappé à toute forme de sanction et seulement 18% des infractions ont débouché sur des amendes, selon le rapport de l'ECHA qui appelle les industriels à redoubler de vigilance dans leurs études d'évaluation des risques et les États membres de l'UE à multiplier et à renforcer les contrôles.

Les substances pointées par l'ECHA peuvent avoir des conséquences graves pour la santé. L'exposition au plomb provoque ainsi plus de cinq millions de morts par an à travers le monde. Selon une étude publiée en septembre dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health, elle entraîne également une perte de quotient intellectuel de l'ordre de 765 millions de points chez les enfants de moins de cinq ans.

Les phtalates, utilisés pour assouplir les plastiques, sont quant à eux classés comme des perturbateurs endocriniens alors que le cadmium est classé cancérogène - il est notamment mis en cause dans l'explosion des cancers du pancréas -, mutagène et reprotoxique, c'est-à-dire qu'il peut altérer la fertilité de l’homme ou de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître. Même danger pour l'acide borique alors que les HAP, constituants naturels du charbon et du pétrole, sont suspectés d'être cancérogènes, tout comme le nickel - lié à une augmentation du risque de cancer du poumon -, et les nitrosamines.