Tarn : six médecins sanctionnés pour avoir prescrit trop d'arrêts maladie

La Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) a récemment sanctionné six généralistes. Il leur est reproché d'avoir signé trop d'arrêts de travail au cours des derniers mois. Les syndicats du secteur dénoncent une décision "violente".

Les premiers effets de la volonté du gouvernement de lutter contre l'excès d'arrêts maladie se font ressentir. Juste avant Noël, six médecins généralistes du Tarn ont été sanctionnés par la Sécurité sociale. Selon les autorités, les professionnels, qui sont passés devant une commission au début du mois de novembre avant de se voir récemment notifier la décision, ont signé un trop grand nombre d'arrêts de travail ces derniers mois. Par conséquent, ils devront subir "une mise sous accord préalable" pendant trois à cinq mois selon les cas, rapporte France Bleu. Cela signifie qu'ils vont être obligés de rédiger une explication supplémentaire pour chaque nouvel arrêt de travail. C'est ensuite un médecin-conseil affilié à la "Sécu" qui décidera de valider ou non le document.

Une mesure "vexatoire"

Cette décision ne passe pas chez le syndicat MG France. Il s'agit d'une mesure "vexatoire", fustige son président dans le département, Théophile Combes. Il met aussi l'accent sur la "violence administrative" de la part de la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Tarn, qui ne voulait pas "discuter sur la pertinence de l’arrêt fait à tel ou tel patient" mais pointait plutôt "un délit statistique, sur la base de chiffres redressés pour être comparés soi-disant à des patientèles équivalentes selon une méthodologie opaque". Une démarche qui pourrait dégoûter de futurs jeunes médecins, met en garde l'organisation.

"C'est insupportable", dénonce de son côté le docteur Francis Blanc, qui fait partie des individus sanctionnés. "En quoi un médecin-conseil qui n'a plus vu de patients depuis trente ans est plus compétent que moi pour juger que telle ou telle personne mérite un arrêt de travail ou pas. On marche sur la tête", ajoute-t-il, amer, dans les colonnes de nos confrères.

Pour rappel, quelques mois plus tôt, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait lancé l'alerte. Selon Bercy, en 2022, il y a eu près de 9 millions d'arrêts maladie en France (8,8 millions), soit 30% de plus que 10 ans plus tôt (6,4 millions en 2012). Une tendance que souhaite enrayer l'exécutif, qui a d'ailleurs largement encadré les arrêts prescrits en téléconsultation.