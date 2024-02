Tatouage : cinq symboles tendance pour représenter sa famille

Près de 14 % de la population française majeure serait déjà passée sous les aiguilles, confirme un sondage Ifop paru en 2017. Preuve d’amour indélébile, les dessins et phrases symboliques qui représentent la famille figurent parmi les plus populaires. Voici quelques idées pour vous aiguiller à choisir le symbole qui vous correspond le mieux.

Se faire tatouer apparaît comme une manière de s’exprimer, de montrer sa personnalité et de se distinguer en tant qu’individu. Qu’il soit symbolique ou purement artistique, chaque tatouage a une histoire personnelle à raconter. Pour certains, il est une manière de transmettre des messages d’amour indélébile et durable à leur proche. Cela peut être un hommage pour un proche disparu, une volonté de créer un lien fort avec certaines personnes ou de témoigner son amour éternel pour ses enfants, ses frères ou sœurs.

Comme dans le milieu de la mode, le tatouage suppose aussi parfois de suivre certaines tendances, bien souvent véhiculées par les célébrités qui arborent leurs plus belles pièces sur les réseaux sociaux. Avant de passer à l’acte, discutez de votre projet avec un professionnel compétent, qui sera plus à même de vous conseiller. Après avoir mûrement et longuement réfléchi, vous optez finalement pour la symbolique du tatouage familial ! Des plus minimalistes aux plus voyants, voici quelques idées pour exprimer une partie de vous-même.

Le tatouage d’initiales ou de prénoms

Après avoir choisi la police de caractère adéquate, vous optez pour le tatouage prénom, qui figure parmi les tatouages familiaux les plus courants ! Le principe est simple : il suffit de faire graver à l’encre noire ou de couleurs les initiales ou les prénoms des personnes les plus chères à vos yeux. L'avantage de ce type de tatouage est qu’ils sont discrets et facilement dissimulables si besoin. De nombreuses célébrités n’ont d’ailleurs pas hésité à prouver leur amour à leurs enfants de cette manière. L’acteur américain Brad Pitt, par exemple, s’est fait tatouer le "A" de son ex-femme Angelina Jolie sur son avant-bras, ainsi que les lettres "MPZSHV", soit les initiales des prénoms de leurs six enfants. En France, le réalisateur et acteur Guillaume Canet a un "M" tatoué sur un motif à fleurs à l’intérieur de son bras droit, en hommage à son fils Marcel et son épouse Marion Cotillard. Dans la même veine, de nombreuses personnes choisissent de se faire tatouer des numéros sur la peau, que ce soit la date de naissance d’un enfant, du jour de leur mariage ou d’un événement marquant. En 2015, le rappeur Kanye West a fait le choix de graver sur ses deux poignets la date de naissance de sa fille, North West, et celle de sa défunte mère, Donda.

Quelles sont les autres manières de célébrer sa famille ?

Si ces trois premières options ne vous plaisent pas, d’autres tatouages peuvent avoir une signification tout aussi profonde. Certaines personnes n’hésitent pas à se faire tatouer le portrait de leurs proches sur le corps ou une copie de photo de manière réaliste et minutieuse. Prudence toutefois avant de vous lancer : ce genre de dessin nécessite un grand savoir-faire de la part du tatoueur, c’est pourquoi il est préférable de choisir un spécialiste de pièces réalistes. Le célèbre rappeur Eminem s’est notamment fait tatouer le portrait de sa fille Hailie sur son épaule gauche.

Autre idée pour le moins originale : demander à son enfant de vous faire un joli dessin, que vous ferez ensuite marquer sur votre peau. Enfin, le tatouage de symbole est une excellente manière de représenter l’importance de la famille. Vous pouvez ainsi faire le choix d’un arbre généalogique pour illustrer votre descendance, ou encore des signes distinctifs propres à chaque membre de votre famille. Dans tous les cas, il vous faudra trouver celui ou celle qui respectera vos envies et illustrera de la plus belle des manières les liens puissants qui vous unissent à vos proches.