Tatouage semi-permanent : voici tout ce qu’il faut savoir avant de passer le cap

Les tatouages semi-permanents sont réalisés avec des pigments naturels. Cette technique est notamment utilisée en esthétique, pour obtenir un effet de maquillage permanent. Le caractère semi-permanent de ce procédé est néanmoins controversé.

Devenu ultra tendance ces dernières années, le tatouage est aujourd’hui loin d’être réservé aux bikers. Si certains se sont lancés dans l’aventure tattoo les yeux fermés, pour d’autres, il est plus difficile de sauter le pas de l’indélébile. C’est alors que l’option tatouage semi-permanent devient intéressante. Mais comment fonctionne cette pratique et est-ce vraiment une bonne idée ? On fait le point.

Qu’est-ce qu’un tatouage semi-permanent ?

Si ce n’est pas précisé dans son nom, un tatouage classique est bel et bien permanent. Il va ainsi rester sur votre peau toute la vie, à moins que vous n’ayez recours au laser pour vous le faire enlever. Le tatouage semi-permanent est quant à lui censé avoir une durée de vie plus courte, qui oscille entre trois et dix ans. Ce caractère temporaire a plusieurs explications. La première d’entre elle réside dans l’encre employée pour les tatouages semi-permanents. Ce ne sont pas des pigments d’encre de Chine qui sont utilisés, comme pour les tatouages permanents, mais des pigments minéraux et végétaux, naturels donc, qui sont dilués. Ces pigments ont vocation à se dégrader au fil du temps.

L’outil utilisé lors de la réalisation du tatouage aurait aussi un rôle dans cette éphémérité. Il ne s’agit pas d’un dermographe comme celui des tatoueurs, mais d’un stylo, qui ne permet pas d’injecter l’encre en profondeur. Les pigments seraient ainsi administrés dans l’épiderme, juste au-dessus du derme, la couche où est injectée l’encre pour un tatouage permanent. Enfin, le mode de vie de la personne tatouée va aussi jouer sur la durée de vie du dessin. Il aura en effet tendance à se dégrader plus rapidement au contact régulier du chlore ou de produits agressifs pour la peau. De même, le pH de la peau — propre à chacun — peut avoir une influence sur le vieillissement de l’encre.

Quels sont les avantages d’un tatouage semi-permanent ?

Il existe plusieurs avantages à ces tatouages semi-permanents. Le premier d‘entre eux est qu’il permet aux personnes douteuses de tester un tatouage avant de, peut-être, le recouvrir d‘une encre permanente si elles sont conquises. A l’inverse, puisque les traits s’estompent au fil du temps, il est possible de modifier la pièce si la personne se lasse. Au-delà du simple essai, le tatouage semi-permanent est surtout répandu dans l’esthétique. On parle alors de dermopigmentation. L’encre peut ainsi être utilisée pour marquer un trait au-dessus des yeux ou même pour colorier les lèvres avec des pigments de couleur. Ces dernières années, le recours au tatouage semi-permanent s’est surtout développé pour pigmenter les sourcils. On appelle cela le microblading. Il permet d‘obtenir un résultat naturel, ombré, en redessinant les sourcils poil par poil. Pour un usage esthétique, on estime qu’il faut retoucher le tatouage une fois par an en moyenne, afin de conserver la fraîcheur des pigments.

Quels sont les risques d’un tatouage semi-permanent ?

S’il semble offrir de nombreux avantages, le tatouage semi-permanent est loin de faire l’unanimité auprès des connaisseurs. Et pour cause, il paraîtrait qu’il est impossible que le tatouage disparaisse totalement, même avec une encre naturelle et une injection moins profonde. Le motif va bel et bien s’estomper au fil des années, mais il faudra tout de même effectuer quelques séances de laser chez un dermatologue pour le faire disparaître complètement. De même que pour les tatouages permanents, un risque de réaction infectieuse existe par ailleurs si les règles d'hygiène ne sont pas strictement respectées lors de la réalisation du tatouage. Pour les indécis, il vaut mieux donc opter pour des tatouages éphémères ou au henné. L’encre ne pénètre ainsi pas sous la peau, mais peut tout de même la décorer quelques jours, voire plusieurs semaines.