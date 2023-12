Tatouage : voici les quatre tendances que l’on verra partout en 2024

En 2024, le tatouage sera majoritairement discret et minimaliste et réalisé avec des traits très fins. On retrouve beaucoup d’inspiration autour des animaux mignons dans la tendance du cute design. Pour les plus audacieux, vous pouvez tester les dessins à l’encre rouge ou encore les abstraits mais élégants wavy-tattoo.

Après la tendance des tatouages brillants ou d’inspiration asiatique de 2023, de nouveaux motifs de dessins font leur apparition cette année. Minimaliste, coloré, ou ondulé, découvrez les nouveautés côté tattoos qui vont fleurir sur les corps en 2024.

Minimaliste et discrétion

Fini les tatouages XXL : l’heure est au minimalisme ! Simples, très fins, voire microscopiques, le tatouage de 2024 se veut présent, mais discret. Avec des lignes minces et élancées, ces petits dessins gagnent en popularité notamment auprès des femmes. Côté motifs, on retrouve parmi ces micro-tattoos de grands classiques comme les cœurs, les étoiles ou même des fleurs type rose. Pour les plus audacieuses, vous pouvez également vous tourner vers la tendance du cute design. Ces tatouages, toujours de taille réduite, mettent cette fois en scène de petits personnages, des animaux mignons ou arborent tout simplement un design très kawaii qui attire les plus jeunes.

Des formes et de la couleur

Si vous aimez les formes, une autre tendance devrait vous ravir. Avec ses courbes aux lignes épurées, le wavy-tattoo est un autre style de tatouage que l’on verra beaucoup l’année prochaine. Principalement réalisés sur les épaules ou les bras, ces dessins abstraits sont particulièrement élégants. En revanche, par sa composition, la réalisation de ce type de tatouages reste assez douloureuse.

Enfin, pour les amateurs de tatouages créatifs et colorés, pourquoi ne pas succomber à la tendance des tattoos à l’encre rouge ? Ce style – que l’on associe souvent avec des motifs tirés des années 2000 ou des phrases type mantra – a fini par convaincre les foules pour une raison principale : sa bonne tenue dans le temps. En effet, grâce à la couleur, les tatouages rouges ressortent joliment sur la peau et vieillissent bien. Sachez cependant que ce pigment est plus allergène que l’encre noire traditionnelle. On vous recommande donc de rester vigilant avant de vous lancer.