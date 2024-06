Les séances d'orthophonie sont davantage prescrites aux enfants nés en fin d'année, souligne une vaste étude parue jeudi. Il en va de même concernant les traitements qui soignent les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité. Ces derniers pourraient être confrontés à des exigences trop élevées pour leur âge, concluent les auteurs.

Naître en fin d'année augmente-t-il les risques d'être diagnostiqué TDAH ? C'est, en substance, ce que révèle une étude publiée ce jeudi et réalisée par le groupement Epi-Phare, qui rassemble l'Agence du médicament (ANSM) et l'Assurance maladie, et a suivi une cohorte de plus de 4 millions d'enfants âgés de 5 à 10 ans, nés de 2010 à 2016. Il en ressort que les traitements à base de méthylphénidate (Ritaline et génériques) qui soignent les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et les séances d'orthophonie sont davantage prescrits aux enfants nés en fin d'année.

Une différence d'âge de quelques mois a ainsi "un impact considérable sur la fréquence d'initiation du méthylphénidate mais aussi de l'orthophonie", concluent ses auteurs.

Un risque qui augmente avec la différence d'âge

Dans le détail, parmi les enfants d’un même niveau scolaire, les natifs de décembre ont 55% de risque supplémentaire de débuter un traitement par méthylphénidate et 64% de risque supplémentaire de recevoir des séances d'orthophonie que ceux nés en janvier de la même année. Et ce risque augmente régulièrement avec la différence d'âge. Ainsi, au sein d'un même niveau de scolarité, comparés aux enfants nés en janvier, les natifs de février ont 7% de risque supplémentaire de se voir prescrire du méthylphénidate, ceux d'avril 9%, ceux de juillet 29%, ceux d’octobre 46%.

Les mêmes tendances ont été observées concernant les séances d'orthophonie, dont le recours augmentait de 3% chez les enfants nés en février, de 12% chez les natifs d’avril, 30% chez ceux de juillet, 49% chez ceux d’octobre.

Plusieurs hypothèses

Pour expliquer ces écarts, les auteurs ont émis plusieurs hypothèses. Les plus jeunes enfants d’une classe pourraient être confrontés à des exigences trop élevées pour leur âge, particulièrement au cours des premières années d'école. Dans ce cas, les enfants les plus jeunes seraient alors plus susceptibles d'être diagnostiqués par erreur avec un TDAH ou avec des troubles des apprentissages, alors que leurs difficultés ne sont pas anormales.

A contrario, "peut-être qu'on sous-diagnostique les troubles des élèves plus âgés qui parviennent à les 'compenser' par une plus grande maturité", estime Alain Weill, médecin de santé publique, directeur adjoint du groupement EPI-PHARE. Ces résultats devraient, selon lui, conduire à certaines recommandations : "Ne pas forcément affirmer qu'un enfant de CP est censé savoir lire à Noël", ou bien "préciser le mois de naissance en cas de prescription de Ritaline ou d'orthophonie", énumère-t-il.

Selon lui, ce travail sera justement examiné par la Haute autorité de Santé qui doit bientôt fournir de nouvelles recommandations dans la prise en charge du TDAH.

À titre de repère, le TDAH concerne en France 5,9% des moins de 18 ans et 2,8% des adultes, peut-on lire sur le site de l'Assurance maladie. Ce dernier semble en outre plus fréquent chez les garçons, mais il est probablement sous-estimé chez les filles, pour lesquelles les symptômes sont moins visibles.