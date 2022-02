La 5G ne présente pas de "nouveaux risques" pour la santé, selon l'Anses

Les ONG Agir pour l'environnement et Priartem (association contre les risques liés aux technologies électro-magnétiques), qui avaient sans succès contesté en justice le déploiement de la 5G, n'ont pas manqué de regretter cette nouvelle constatation d'un manque de données sur les nouvelles fréquences, et donc la difficulté à évaluer les risques. Elles dénoncent le fait que les pouvoirs publics aient pris "la responsabilité d'exposer la population à de nouvelles fréquences non étudiées".

L'agence avait elle-même souhaité, lors de la publication de son avis en avril 2021, qu'à l'avenir les expertises soient réalisées "préalablement (au) déploiement" de technologies nouvelles. Olivier Merckel reconnaît d'ailleurs un "problème récurrent" avec le déploiement de nouvelles technologies, qui peut créer rapidement de nouveaux usages, alors "que le temps de la recherche et de l'expertise est long par nature".