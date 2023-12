Armand, pionnier de la thérapie génique : "J’ai été élevé comme si je pouvais tout faire"

À quelques mois, Armand ne parvient pas à se soigner d’une varicelle. Il souffre d’une maladie qui le prive de ses défenses immunitaires. À l’hôpital Necker Enfants Malades, il bénéficie d’une première version de la thérapie génique en France. Depuis, il vit tout à fait normalement et termine un master 2 de relations internationales à Paris.

Nous sommes au début des années 2000, à Montbéliard (Franche-Comté). Armand a quelques mois seulement quand il contracte une varicelle. Problème, les médecins ne parviennent pas à le soigner. "J’avais des boutons sur l’ensemble du corps. Mes parents se sont rendus dans plusieurs hôpitaux pour comprendre ce que j’avais avant d’aller à Paris", raconte le jeune homme.

À l’hôpital Necker Enfants Malades, les médecins lui diagnostiquent un déficit immunitaire combiné sévère lié au chromosome X. Il s’agit d’une maladie génétique rare caractérisée par une absence totale de cellules responsables de la défense de l’organisme contre les infections. Autrement dit, sans anticorps, Armand ne peut pas se défendre contre la varicelle. Il faut le placer dans une chambre stérile pour lui éviter tout contact avec un virus quelconque. Il se retrouve en attente d’une greffe de moelle osseuse issue d’un donneur familial compatible. Or, les gages de réussite sont minces et les médecins abandonnent cette technique.

Dans sa bulle de plastique

Le professeur Alain Fischer le prend en charge. Ils proposent une méthode expérimentale de thérapie génique. Objectif, insérer une copie normale du gène altéré dans l’organisme du malade. Le gène médicament est inséré en dehors de l’organisme dans les cellules du patient grâce à un vecteur viral inoffensif. Une fois au contact de la cellule, le virus se désintègre et le gêne sain se déploie et s’insère dans le génome. Les médecins réinjectent ensuite la cellule corrigée dans l’organisme du patient.

Le petit Franc-comtois reste quelques mois dans une bulle de plastique : "Je me trouvais dans un berceau avec plusieurs jouets. Il y avait deux ouvertures pour les manipulations médicales avec des gants stériles. À côté de moi, une poche m’injectait un produit en intraveineuse. Quelques semaines plus tard, j’étais guéri de la varicelle." L’organisme d’Armand développe désormais une résistance aux virus. Mais le jeune homme a besoin de substituer en immunoglobine : "Chaque semaine, pendant 2 heures et demie environ, je me fais une piqûre sous-cutanée sur deux sites d’injection. Il s’agit d’un traitement classique donné aux immunodéprimés que les médecins ne prévoient pas d’arrêter pour l’instant."

Pas préparés, les parents d’Armand doivent arpenter les hôpitaux et saisir les langages médicaux sans sourciller. "Le professeur Alain Fischer leur a bien expliqué les enjeux de la thérapie et les a accompagnés. Ils ont vécu des moments difficiles à me voir malade dans ma bulle sans rien pouvoir faire, surtout avec un traitement dont nous ne connaissions pas l’efficacité."

Aujourd’hui, Armand se trouve en bonne santé. "Je ne suis pas embêté par les virus hivernaux. J’ai quelques marques sur le nez, un œil qui voit moins bien, une légère surdité et une cicatrice sur le torse lié au cathéter central." Au premier abord, impossible de savoir ce qu’Armand a vécu et le jeune homme ne souhaite pas s’en émouvoir auprès de ses proches. "J’ai toujours été élevé comme si je pouvais tout faire et j’ai suivi un cursus normal à l’école."

Patient inédit

À 23 ans, Armand a validé un master d’école de commerce et s’apprête à terminer un autre master de relations internationales et stratégiques à l’institut IRIS du même nom. Fier d’arriver au bout de sa formation, il ignore encore le métier qu’il compte faire : "Plusieurs possibilités s’offrent à moi, à l’instar de la conformité juridique, par exemple. En alternance, je connais le monde du travail et je me sens prêt pour la suite." Voyageur, il a déjà parcouru le Canada, l’Islande, la Croatie ou l’Espagne.

L’étudiant a conscience de rester un archétype pour la science. "Ça fait partie de moi. Mon essai clinique sert à faire avancer la science et j’en suis heureux. Je fais encore des analyses de sang très utiles aux chercheurs." Lorsque l’AFM-Téléthon l’invite à témoigner, Armand se sent capable d’évoquer son expérience : "C’est important de raconter mon histoire, à la fois aux parents et aux patients, pour les rassurer et leur donner de l’espoir. Nous montrons aux chercheurs que leurs découvertes nous servent et au grand public que la science, c’est concret."