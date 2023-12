Téléthon : la thérapie génique, ce médicament miracle indisponible pour la majorité des patients

Les maladies génétiques bouleversent les patients aux nombreux symptômes. Les médecins, sans traitement adapté, restent souvent sans réponse. Le développement de la thérapie génique offre de belles promesses et délivre déjà les malades qui en bénéficient. Un luxe que ne peuvent pas se payer l’immense majorité des personnes atteintes.

Il y a vingt ans, l’association AFM-Téléthon ne vivait que des drames. Laurence Tiennot-Herment, qui en reprenait alors la Présidence, se souvient avec beaucoup d’émotion : "Je ne faisais qu’envoyer des lettres de condoléances. Nous mettions seulement des noms sur des maladies génétiques." Ces pathologies insaisissables donnent du fil à retordre au monde médical : en France, elles touchent plus de 30 000 nouveaux cas par an et rassemblent près de 3 millions de malades. "Nous sommes au milieu du gué", prévenait encore la présidente à l’époque. La thérapie génique et ces milliers de gênes découverts suscitaient beaucoup d’espoir.

Aujourd’hui, 38 essais cliniques innovants montrent leur efficacité sur 29 maladies différentes. Dans le monde, 3 000 enfants sont traités par thérapie génique. Cette technique consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. "Cette approche supplée un gène défectueux en cas de maladie monogénique (liée au dysfonctionnement d’un seul gène). Elle délivre aux cellules un gène sain capable de suppléer le gène malade", précise l’INSERM (institut national de la santé et de la recherche médicale).

En pratique, les médecins injectent le nouveau matériel génétique par intraveineuse. Acheminé jusqu’aux noyaux des cellules cible à "réparer", la nouvelle protéine régénère le gêne "soit en lui apportant une fonction qu’elle n’a pas ou n’a plus, soit en éliminant ou neutralisant un élément toxique, soit en corrigeant une anomalie génétique", explique l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) sur son site. En amont, les chercheurs fabriquent cette protéine en laboratoire en modifiant l’ARN (qui copie ou diffuse l’information génétique) ou en produisant de nouvelles cellules. Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM-Téléthon mesure le chemin parcouru : "Ce que nous considérions comme de la science-fiction devient aujourd'hui une réalité thérapeutique, y compris pour les maladies plus fréquentes."

Disparition des symptômes et amélioration de la qualité de vie

La thérapie génique soigne aujourd’hui des maladies rares du système immunitaire, du système nerveux, de la vision, du muscle, de la peau, ou encore du sang (dont la drépanocytose). Ces médicaments agissent également sur des maladies plus fréquentes à l’instar des insuffisances cardiaques, des cancers du sang, de la moelle osseuse ou de la vessie. Serge Braun indique que des phases de test concernent des maladies neurodégénératives à l’image de Parkinson ou la DMLA. Nous nous attaquons désormais à des maladies plus complexes comme les maladies neuromusculaires qui impactent l'équivalent de la moitié de la masse de l'organisme", ajoute le Directeur scientifique de l'AFM-Téléthon.

Résultat, les traitements montrent une efficacité stable. Le cas de l'amyotrophie spinale infantile, par exemple, l’arbore avec acuité. Cette maladie génétique rare touche les neurones moteurs et entraîne une atrophie progressive des muscles. Dans sa forme la plus grave, plus de la moitié des cas, 95 % des enfants atteints meurent avant l'âge de 2 ans. Dépistée dès la maternité, la thérapie génique peut soigner avant l’apparition des symptômes et offrir à l’enfant une vie normale. Il y a sept ans, le laboratoire Généthon a traité plusieurs enfants plus tardivement. Tous les enfants demeurent en vie aujourd’hui et ont conservé les bénéfices cliniques observés après le traitement.

Frédéric Revah, directeur général de Généthon, observe que la thérapie génique ne provoque pas d’effets indésirables inattendus. Elle améliore la qualité de vie et fait même disparaître la plupart des symptômes. "Nous avons 20 ans de recul et les essais continuent. S’agissant de l'amyotrophie spinale, nous savons que plus nous traitons tôt, plus l’effet est robuste et plus l’enfant a davantage de chances d’acquérir l’ensemble des fonctions motrices. La technologie reste récente et nous apprenons d’une pathologie à une autre. Mais attention, ce n’est pas parce que ça marche pour un patient que ça va marcher pour les autres", prévient le chercheur.

95% des maladies rares restent sans traitement

Problème, les chercheurs estiment que 30 à 50 % de la population est naturellement immunisée contre les AAV (virus adeno associé). Il s’agit du vecteur qui permet de transporter le nouveau matériel génétique jusqu’au noyau du gêne défaillant. "Autant de personnes qui produisent des anticorps et qui ne peuvent pas bénéficier de cette thérapie génique", commente Frédéric Revah. Lever cet obstacle immunitaire représente l'un des enjeux majeurs de la thérapie génique. "Il s’agit de technologies complexes, chères et pour lesquels nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre", reprend le spécialiste.

Autre difficulté, les maladies rares. 95 % d’entre elles restent sans traitement, certaines même sans diagnostic fiable et précis. Avec une prévalence (nombre de malades relevé dans une population), de moins d’un malade par million d’habitants, elles n’intéressent pas les industriels. "Nous manquons de partenaires pour développer un modèle commercial pour financer le traitement de ces maladies", regrette Frédéric Revah qui rappelle que, toutes ensembles, elles représentent des millions de patients qui ne doivent pas être exclus de la révolution médicale en marche. Ainsi, pour Léon, 10 ans, le temps presse. Il souffre de neuropathie à axones géants, une maladie génétique qui atteint les nerfs et les muscles. Elle prive progressivement les enfants de leurs mouvements avant d'atteindre le système nerveux central. "J'ai un peu de mal à tenir debout, je tombe souvent. Il y a beaucoup de sport que je ne peux pas faire depuis quelques années avec mes copains", regrette Léon.

"La grande majorité de ces maladies requièrent un traitement très coûteux, de plusieurs dizaines de millions d’euros. Nous ne pouvons pas porter tout seul le développement de ces produits", affirme Frédéric Revah. Le directeur de recherche rappelle que le Généthon a besoin d’argent pour passer du stade de la bougie à celui de la led. "Les maladies et leurs familles nous l’imposent", conclut le directeur de recherche.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site de l’AFM-Téléthon et par téléphone au 36 37