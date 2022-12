Traitement de thérapie génique : une vraie chance pour les enfants malades

Un espoir, devenu réalité pour certains enfants, comme Élisa. Il y a trois ans, notre équipe de TF1 avait rencontré cette petite fille. Elle était la toute première bénéficiaire en Europe d'un traitement révolutionnaire : une thérapie génique contre une maladie rare, l'amyotrophie spinale. Cette pathologie allait détruire progressivement tous ses muscles.

Aujourd'hui, Élisa a bien grandi. C'est une petite fille de quatre ans, pleine de vie, et qui aime beaucoup aller à l'école. "On lui donnait deux ans à vivre avec la maladie sans traitement, et là, elle a quatre ans et on se dit, c'est magnifique. Elle continue de progresser, elle évolue bien", explique sa mère dans la vidéo en tête de l'article.