En télétravail, les Français mangent plus vite, moins équilibré et grignotent plus

Largement plébiscité, le télétravail semble s'accompagner de mauvaises habitudes, notamment alimentaires. Alors que la pratique s'est installée durablement dans le monde professionnel depuis la crise du Covid-19, les salariés s'alimentent moins bien, plus rapidement et grignotent plus quand ils sont à distance que lorsqu'ils travaillent "sur site".

Voilà la conclusion d'une étude, publiée ce mardi 13 décembre, menée par le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie (Crédoc) à la demande de l'Institut Danone. Dans cette enquête, relayée par 20 minutes, les chercheurs ont interrogé 621 télétravailleurs de Danone France, entre mars et mai 2022. Un petit aperçu, qui permet de mesurer l'effet du télétravail sur la santé des salariés. De quoi pousser la réflexion, pour l'Institut Danone, sur un meilleur accompagnement pour préserver le "temps de repas et de déconnexion des salariés".