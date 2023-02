Tendance TikTok : manger du kaolin, une argile blanche, est-il dangereux pour la santé ?

À l'origine, le kaolin est utilisé dans la fabrication de la porcelaine, du papier ou du verre. On en retrouve également dans certains cosmétiques. Mais pas dans nos pharmacies. "S'il y a bien des substances de type argileuses utilisées en médecine conventionnelle, comme le Smecta, il ne s'agit pas d'argile blanche", confirme le médecin toxicologue Jérôme Langrand. Chef de service du centre antipoison de Paris, il note cependant que la consommation de kaolin est présente dans "la médecine traditionnelle". Son utilisation est documentée dans de nombreux pays d'Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal et le Cameroun. Dans ces régions, on en retrouve même sous forme de comprimés, vendus comme antidiarrhéique, expliquait à la BBC Rick Wilson, directeur du service de nutrition et de diététique du King's College Hospital.

Surtout, cette roche est particulièrement plébiscitée chez les jeunes femmes enceintes. Dans une étude publiée à ce sujet en septembre 2014, une équipe de chercheurs a identifié qu'en Guyane française, cette tradition connaissait une "recrudescence pendant la grossesse, en particulier chez des patientes non caucasiennes". Dans des conditions "hygièno-alimentaires très précaires" la consommation d'argile présente en effet pour ces femmes un "avantage adaptatif passager grâce aux vertus détoxifiantes des argiles qui protègent la maman des maladies".