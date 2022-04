Tennis : la cascade d'abandons au tournoi de Miami associée de manière trompeuses aux vaccins

Comme chaque année au printemps, Miami accueilli un prestigieux tournoi de tennis. L'édition 2022, qui s'est achevée ce weekend sous le soleil floridien, n'a pas seulement attiré l'attention des fans de sport. En effet, le tournoi a été marqué par des abandons à répétition, une hécatombe que certains jugent particulièrement suspecte.

Des messages postés sur les réseaux sociaux s'étonnent du retrait de plus de 15 joueurs et joueuses avant ou pendant la compétition, suggérant que les vaccins contre le Covid en seraient responsables. "Ne partez pas si vite, vous prendrez bien une 4e dose !? 17 abandons au tournoi de tennis de Miami. Ce doit être le climat", peut-on notamment lire. "Plus personne ne se moque de Novak Djokovik désormais, n'est-ce pas !", lance un autre internaute, le champion serbe ayant à de multiples reprises exprimé ses réserves au sujet de la vaccination.