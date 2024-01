Urgences saturées : la réserve sanitaire déclenchée à l'hôpital Nord-Franche-Comté

Face à la saturation des urgences, la direction de l'hôpital Nord-Franche-Comté (Territoire de Belfort) a fait appel à la réserve sanitaire. Depuis ce mercredi 24 janvier, trois médecins, dix infirmiers et dix aides-soignants sont venus soutenir les équipes sur place. 15 lits supplémentaires ont par ailleurs été temporairement ouverts.

Appel à renfort exceptionnel. La réserve sanitaire a été déclenchée par la direction de l'hôpital Nord-Franche-Comté (HFNC) ce mardi 23 janvier face à des services d'urgences complètement saturées. "Les urgences ne sont même plus surchargées, elles sont submergées", a dénoncé la Coordination nationale infirmière dans un communiqué.

Une "tension exceptionnelle"

Depuis mercredi et pour six jours, trois médecins, dix infirmiers et dix aides-soignants en provenance de la réserve sanitaire nationale ont par conséquent été déployés dans cet établissement. "Jamais, dans l'histoire de l'établissement, nous n'avions bénéficié d'une aide aussi complète", a souligné Pascal Mathis, directeur général de l'hôpital, après avoir annoncé avoir sollicité la réserve sanitaire.

Face à une "tension exceptionnelle" dans les services d'urgences de l'établissement, dès lundi soir, quinze lits de médecine supplémentaires ont par ailleurs été activés "à titre provisoire" pour transférer des patients en attente d'une hospitalisation aux urgences. Lundi matin, à l'issue du week-end, près de 50 patients attendaient encore un lit d'hospitalisation aux urgences, selon la direction de l'établissement situé à Trévenans (Territoire de Belfort).

Le HNFC traverse, depuis l'été 2022, des situations de tension majeure au sein de ses services d'urgences et de médecine, notamment liées à un afflux de personnes âgées. Chaque jour, une centaine d'entre elles se présentent aux urgences. Selon Pascal Mathis, l'hôpital a besoin d'une augmentation de sa capacité d'accueil, de plus de moyens humains, ainsi que d'un travail de tous les acteurs (Ehpad, personnel à domicile, médecin traitant) autour des personnes âgées.