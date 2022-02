Tests Covid : que valent les prélèvements par gargarisme ?

Et selon des scientifiques de la Faculté de médecine de l'Université de Laval au Québec, cette méthode est aussi efficace que le test nasopharyngé, comme le souligne la plus récente étude sur le sujet, dirigée par Jeannot Dumaresq et publiée en novembre 2021 dans le Journal of Clinical Virology. Les chercheurs ont recruté près de 1000 patients de 6 ans ou plus qui s'étaient présentés dans une clinique de dépistage en raison de symptômes s'apparentant au Covid-19. Chacun d'eux a fourni un prélèvement par écouvillon et un prélèvement par gargarisme. Résultat, les analyses effectuées par les chercheurs révèlent que la sensibilité des tests par gargarisme s'établit à 95,3% et à 93,8% pour les écouvillons.

En plus d'être fiables, les prélèvements par gargarisme ne nécessitent aucun matériel menacé d'être en rupture de stock, comme les écouvillons l'ont été en début de pandémie, rappelle le professeur Dumaresq. "De plus, ils ne requièrent pas l'intervention de personnel spécialisé. Toute personne, même des enfants, en mesure de comprendre les consignes et de se gargariser correctement peut profiter de cette méthode", ajoute-t-il. Grâce à ces travaux, cette technique est désormais utilisée dans presque toutes les régions administratives du Québec.