Covid : le budget 2022 dédié aux tests entièrement dépensé dès janvier ?

Mis sur pied à l'automne, le budget entériné dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 a vite été mis à l'épreuve, le variant Omicron ne manquant pas de se propager en France en fin d'année et durant tout le mois de janvier. La conséquence ? Une recrudescence massive des contaminations, qui ont sans surprise conduit à démultiplier les tests réalisés. Durant la seule semaine du 3 au 9 janvier, ce sont 12 millions de tests PCR et antigéniques qui avaient été réalisés, selon les données fournies par la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees).

La conséquence de ces tests massifs ne s'est pas fait attendre : dès la mi-janvier, le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt reconnaissait que les tests coûteraient "un peu plus d’un milliard et demi d’euros en janvier". Un montant que le docteur en pharmacie et député centriste Philippe Viguier confirmait il y a peu. Selon lui, la facture globale des tests pour 2022 pourrait dépasser les 3 milliards d'euros.

Pour réduire la facture, l'Assurance maladie plancherait sur diverses pistes. Figure parmi elles une baisse des prix fixés pour les tests auprès des laboratoires, aujourd'hui de 25 euros pour les antigéniques, et de 44 euros pour les PCR.