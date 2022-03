Tests Covid : efficacité, coût... Trois questions sur le dépistage face au variant BA.2

Pour rappel, plusieurs études, dont une japonaise publiée le 5 janvier dernier, se sont penchées sur la charge virale et la durée de contagiosité des personnes infectées par le variant Omicron. Verdict : le délai idéal pour se faire tester serait compris "entre cinq et neuf jours après le dernier contact à risque", rapportait L’Express mi-janvier. En d'autres termes, si l'on est contaminé mais détecté par le prélèvement, il est possible que le test réalisé à J + 2 soit intervenu trop tôt. C’est surtout vrai s’il s’agit d’un test antigénique et a fortiori d’un autotest, beaucoup moins sensibles que les tests PCR.

Quid de son "cousin" le sous-variant, BA.2, désormais majoritaire en France et encore plus contagieux ? "Nous n’avons pas connaissance d’une diminution de détection du variant Omicron BA.2, qui est totalement dominant actuellement, par les tests antigéniques", a rassuré auprès de Sud-Ouest Marie-Édith Lafon, cheffe de service du laboratoire de virologie et biologiste au CHU de Bordeaux, soulignant qu'"aucune étude à ce jour, signalant une baisse d’efficacité n’est accessible." Et de poursuivre : "Ce variant est parfaitement détecté par PCR et les pharmacies détectent davantage de positifs ces jours-ci, ce qui va plutôt à l’encontre de l’idée d’une perte de sensibilité complète des tests."

Toujours auprès du quotidien, Pierre Bèguerie, président du conseil central de l’Ordre des pharmaciens en officine, abonde : "Désormais, on ne fait plus de criblage des tests, mais lorsque la personne se révèle positive, le second trait rose apparaît d’emblée, alors que pour Delta et le premier sous-variant d’Omicron, il fallait attendre quelques minutes. Cette rapidité plaide plutôt en faveur d’une hypersensibilité. Dès qu’il y a une protéine virale, le test répond."