Tiques : pourquoi vous avez tout intérêt à vous en méfier cet été

Il s'agit de la maladie la plus courante transmise par les tiques. Et pour cause : plus de 14% de la population mondiale a contracté la borréliose de Lyme, selon une méta-analyse publiée fin 2022 qui compile les études sur le sujet. Due à une bactérie du complexe Borrelia burgdorferi sensu lato, elle se transmet à l’être humain par piqûres de tiques infectées.

La maladie de Lyme est rarement mortelle, mais les personnes mordues par une tique infectée sont susceptibles de voir apparaitre plusieurs symptômes, parfois tardifs. Le premier est cutané, les suivants sont souvent pseudo-grippaux, notamment des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Si elle n’est pas traitée, elle peut également dans les formes les plus graves, entraîner des troubles neurologiques. Un diagnostic précoce est donc primordial.