Piqûres de tiques : une carte montre les régions les plus touchées en France

Un tracker pour visualiser l'exposition aux piqûres de tiques. C'est ce que l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) a mis en ligne, lundi. À destination du grand public, cet outil permet de mieux connaitre cet acarien porteur de maladies et ainsi de mieux s'en protéger.

Baptisée CiTIQUE-TRACKER, cette plateforme a collecté depuis 2017 des données sur la base des signalements faits par des citoyens concernant des piqûres de tiques sur des humains ou des animaux. Bilan ? Au total, entre janvier 2017 et avril 2023, plus de 72.000 piqûres de tiques ont été recensées. Plus de 61.000 concernent des humains et presque 11.000 des animaux. En 2022 par exemple, 11 000 piqûres ont été signalées, majoritairement au moins de juin. Si les piqûres ont lieu majoritairement en forêt, un quart surviennent à la maison : 22% dans les jardins, et même 4% à l'intérieur du domicile.