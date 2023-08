Vous pouvez désormais vous faire vacciner ailleurs que chez le médecin

Toutes les injections du calendrier vaccinal, pour les personnes de plus de 11 ans, rentrent dans le champ des attributions des officines. La seule restriction concerne les vaccins vivants non atténués dont la prescription est réservée au médecin lorsque le patient est immunodéprimé.

Néanmoins, les pharmaciens devront, au préalable, suivre une formation pour leur permettre "de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection". Elle durera 17 heures et 30 minutes, dont un module théorique obligatoire de 10 heures et 30 minutes, rapporte l'Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO). Les professionnels qui ont déjà suivi une formation à l'administration des vaccins ou qui ont effectué celle spécifique au Covid-19 pourront suivre un cursus raccourci. Ils sont ainsi exemptés du module pratique de 7 heures.