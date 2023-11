Tout ce que vous devez savoir sur le trouble obsessionnel compulsif

Le trouble obsessionnel compulsif concerne les célébrités comme les anonymes. Le TOC de contamination, peur-panique des microbes, est très répandu. Plusieurs voies thérapeutiques, comme les thérapies cognitives et comportementales, existent pour le combattre

Jessica Alba, Justin Timberlake, Leonardo DiCaprio, Megan Fox, David Beckham, Katy Perry et Charlize Theron ont un point commun et ce n’est pas d’avoir leur étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood. Comme 2 à 3 % de la population générale, ces célébrités sont atteintes, à des degrés divers, par un ou plusieurs troubles obsessionnels compulsifs. Cette maladie du comportement, de la pensée et des émotions, qui apparaît généralement entre 20 et 25 ans, se manifeste à travers des idées fixes et des compulsions. Pour distinguer les TOC d’une simple manie, il faut qu’ils mobilisent la personne au moins une heure par jour, génèrent des souffrances importantes et impactent ses relations professionnelles, sociales, familiales et amoureuses.

Les TOC que l’on rencontre le plus souvent

Les personnes qui en sont affectées sont obnubilées par certains détails de la vie quotidienne et pratiquent des rituels ultra-répétitifs. Parmi les TOC les plus courants, on trouve l’angoisse de contracter les germes véhiculés par les autres individus ou situés dans son environnement. Pour la conjurer, celles et ceux qui en sont victimes s’adonnent à des gestes de lavage très excessifs. Ils se nettoient les mains un nombre incalculable de fois, parfois alors qu’ils viennent de le faire, prennent des douches très longues et soumettent leur intérieur à des règles d’hygiène drastiques.

La terreur d’avoir commis une erreur grave

Le TOC d’oubli et de vérification est, lui aussi, assez fréquent. Quand on en souffre, on a tendance à douter de ce que l’on a réalisé précédemment. Il s’applique à des gestes aussi banals que fermer la porte, couper le four ou ses plaques de cuisson, éteindre les lampes ou mettre le frein dans sa voiture. La personne concernée redoute alors qu’une omission puisse aboutir à une catastrophe.

Un besoin extrême de rationaliser l’espace

Il n’est pas rare non plus d’être touché par le TOC de l’ordre et de la symétrie. Les choses doivent alors avoir une place bien précise et être parfaitement alignées. Là aussi, ce TOC s’accompagne de hantises irrationnelles, par exemple de la croyance que des objets mal disposés sont susceptibles de provoquer des drames. À l’opposé de ce TOC de rangement, on rencontre aussi de nombreux TOC d’accumulation comme l’incapacité à jeter des objets, même cassés ou trouvés dehors, et à mettre à la poubelle les journaux et prospectus.

Des traitements qui offrent des résultats satisfaisants

Ces habitudes peuvent pénaliser les intéressés plus ou moins sévèrement. Mais une prise en charge existe dans la plupart des cas. Si les éléments déclencheurs des TOC sont encore inconnus, la communauté scientifique est parvenue en revanche à localiser les régions cérébrales impliquées dans leur survenue, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal ventromédian. Or, les thérapies cognitives et comportementales permettent justement de renforcer les zones en question et d’en atténuer les dysfonctionnements. Des antidépresseurs sérotoninergiques peuvent aussi être prescrits. Pour les cas les plus graves, il existe des dispositifs médicaux de stimulation électrique que l’on implante directement dans le cerveau.