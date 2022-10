"Tout le monde s'en foutait" : Agnès Buzyn affirme avoir "prévenu" le gouvernement face au Covid-19, en vain

Jusqu'à sa défaite cuisante au second tour, elle aurait continué à alerter l'exécutif. Ainsi ce message le 29 février à Emmanuel Macron : "On perd du temps sur l'épidémie (...) Le pays n'est pas prêt!". Ou encore celui-ci, le 13 mars à Edouard Philippe, à qui elle enjoint "de tout arrêter, comme en Italie, le plus vite possible", prédisant que "ça va être la bérézina dans les hôpitaux". "Derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir", insiste-t-elle quelques jours plus tard auprès de l'ancien Premier ministre, plaidant pour un confinement. Elle affirme aussi que la place des femmes dans l'entourage du président n'était "clairement pas" la même que celle des hommes.

"Bien sûr, c’est facile de dire après 'j’avais tout vu'. Ce qui est certain, c’est que j’avais un pressentiment, et tout le monde me disait que j’étais folle. J’ai fait le maximum de ce qu’il était possible de faire à cette période-là. (...) J'ai senti que je ne pesais plus rien et que je parlais dans le vide. Je n'étais plus aux affaires et on me le faisait sentir", ajoute aujourd'hui l'ex-ministre dans des propos au Monde. Selon certains de ses amis, Emmanuel Macron aurait reconnu depuis qu'"on aurait dû écouter Agnès".