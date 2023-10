Toux : nos meilleurs conseils pour la stopper naturellement

Dès les prémices de l’automne et à l’approche de l'hiver, les maladies saisonnières font leur grand retour. Parmi les infections les plus courantes de la saison, on retrouve bien sûr la toux. Qu'elle soit grasse ou sèche, elle peut être très douloureuse, en particulier la nuit. Voici six méthodes naturelles pour la soulager.