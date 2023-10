Le traitement contre la bronchiolite déjà indisponible, le flou s'installe à l'approche de l'hiver

Chez les parents, l'arrivée du Beyfortus a suscité de grands espoirs après une épidémie 2022-2023 d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans. "Je n'ai jamais senti la moindre réticence ce qui est assez rare en matière de vaccination", confirme le représentant du Conseil de l'ordre des pharmaciens, avant de partager son analyse sur les raisons de cet engouement. "Ce traitement ne pose pas de question parce que la bronchiolite, c'est bien connu des parents et ses symptômes aussi. Chaque hiver, on entend parler de pic épidémique, d'urgences saturées, on sait que ça entraine une détresse respiratoire et potentiellement une hospitalisation".

Alors que les parents vont désormais devoir s'armer de patience pour se voir délivrer le sérum, Bruno Maleine dit les sentir "un peu perdus".