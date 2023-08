Traitement contre la bronchiolite : l'espoir d'une saison épidémique moins rude que l’an dernier ?

En permettant d’étendre la prévention des formes graves de la bronchiolite, cet anticorps est censé permettre d'éviter une hospitalisation dans 83% des cas, ont calculé les essais cliniques menés ces dernières années. De quoi soulager les soignants dans un contexte où près de 75.000 passages aux urgences pour des cas de bronchiolite ont été recensés lors de la dernière saison épidémique, selon les données de Santé publique France. Parmi eux, plus de 26.000 ont abouti à des hospitalisations chez des enfants de moins de deux ans, selon des chiffres des services d’urgences. Si cette affection respiratoire, qui provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, est généralement sans gravité, elle a provoqué cette saison une épidémie d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans. Celle-ci, qui avait commencé assez tôt, s'était calmée en début d'année avant d'observer un petit rebond, en partie alimenté par une souche différence du virus.

À titre de repère, on estime que la bronchiolite touche chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins de deux ans dans l'Hexagone, ce qui représente environ 480.000 cas par an, rappelle la HAS. L'hospitalisation s'impose rarement puisque 2 à 5% des nourrissons de moins d’un an sont hospitalisés pour une bronchiolite à VRS chaque année.