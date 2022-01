Le Paxlovid arrive en France : ce qu'il faut savoir sur la pilule anti-Covid de Pfizer

Le Paxlovid se présente sous forme de pilules. Pendant cinq jours, deux comprimés de nirmatrelvir PF-07321332, une nouvelle molécule et un comprimé de ritonavir, un antiviral contre le VIH, doivent être pris par voie orale deux fois par jour, avec un verre d'eau. Une administration facile donc, qui accroît son accessibilité, espère notamment les autorités de santé.

Par ailleurs, selon les recommandations de la Haute autorité de la Santé du 21 janvier, le traitement doit être administré dès que possible après le diagnostic positif à la Covid-19 et au maximum dans les cinq jours suivant à l'apparition des symptômes. Le traitement va alors cibler l'enzyme nécessaire à la réplication virale, la protéase 3C-like, et en inhibant son action, va bloquer la réplication du SARS-CoV-2 dans l'organisme.

Il pourra être prescrit par les médecins généralistes. Selon le ministère de la Santé, plus de 500.000 doses ont été commandées et quelques milliers devraient être disponibles d'ici quelques jours. Pfizer a par ailleurs précisé que le prix du traitement sera déterminé en fonction du niveau de revenu de chaque pays afin de respecter une équité mondiale.