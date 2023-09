Traitement préventif contre la bronchiolite : le ministère de la Santé salue le "succès" de la campagne

Pour la plupart des traitements médicamenteux non obligatoires, le "taux d’adhésion varie entre 5 et 10%", note le ministre dans un communiqué. Or, concernant ce nouveau traitement protégeant de la bronchiolite, "les taux d’adhésion dépassent aujourd’hui les 60%, et atteignent même 80% dans certains établissements". "Une excellente nouvelle", selon Aurélien Rousseau, qui qualifie déjà la campagne d'immunisation comme "un succès".