Transmission, symptômes, traitement... Ce qu'il faut savoir sur la dengue

La dengue est une maladie infectieuse majoritairement transmise par les moustiques de type Aedes aegypti et Aedes albopictus, le deuxième étant plus connu sous le nom de moustique tigre. C'est pourquoi les infections sont généralement plus nombreuses en zones tropicales, où ces insectes sont plus répandus qu'en métropole, explique Santé publique France. Cependant, le moustique tigre est désormais installé dans une grande majorité des départements métropolitains et un certain nombre de cas autochtones sont donc détectés chaque année.

La transmission du virus se fait en trois étapes : d'abord le moustique pique une personne déjà infectée. Il prélève alors le virus qui se trouve dans le sang de la personne piquée. Ensuite, "le virus se multiplie dans le moustique pendant une durée de 10 jours environ, appelée phase extrinsèque", explique l'agence nationale de santé. Après cette phase, le moustique transmet la maladie en piquant une autre personne.

Dans de très rares cas, le virus peut également être transmis par la transfusion ou la greffe d'organes ou de cellules.