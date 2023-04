Travail : l’absentéisme en hausse, le moral des salariés en baisse

Stress au travail, charge mentale, manque de reconnaissance… La nouvelle enquête conjointe de l’Ifop et de Diot-Siaci , publiée par Les Échos, s’est intéressée au milieu professionnel. Pour ce faire, les organismes ont croisé une étude portant sur 3000 salariés, effectuée en mars, et une précédente menée entre 2019 et 2022 sur un périmètre de 660.000 individus. Et les résultats sont frappants.