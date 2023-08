Tremper sa nourriture dans l'eau de mer ? Une tendance qui présente des risques

Alors, est-ce une si bonne idée ? Pas vraiment. Premièrement, si l'eau de mer est bel et bien riche en minéraux, et surtout en sel, sa teneur saline se révèle bien trop élevée "pour être traitée par le corps humain" lorsqu'elle n'est pas filtrée, comme le souligne le site National Ocean service.

Ensuite, il faut noter que la mer sur laquelle naviguaient les pêcheurs de la fin du 20ᵉ siècle et celle dans laquelle baignent les touristes actuels a bien changé. Tout d'abord, en consommant l'eau proche des côtes ou d'autres embarcations comme c'est le cas dans les clips en question, les internautes prennent le risque de "s'offrir" une gorgée de bactéries fécales. Et pour cause, c'est dans ces zones que les bateaux vident leurs eaux usées et que se trouvent certaines évacuations de complexes hôteliers.

Parmi les risques encourus, on relève notamment celui d'être contaminé par Escherichia coli (E. coli). Une bactérie dont la majorité des souches sont inoffensives, mais qui peut provoquer d'importants troubles, comme des diarrhées sanglantes pouvant évoluer vers l'anémie. Une bien mauvaise façon de terminer ses vacances.