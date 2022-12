Triple épidémie : 12 associations de malades réclament le retour du masque obligatoire

Déplorant que les appels du gouvernement et des autorités sanitaires comme le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) à porter le masque n'aient "qu'une efficacité très limitée", les 12 associations estiment que cette "situation n'est plus tenable". "Face à sa gravité et à ses enjeux, nos associations appellent à ce [que le masque] redevienne obligatoire dans les lieux de grande promiscuité", écrit le collectif dans la tribune du Parisien.

ANDAR, EllyE, Fédération Claire, FFAAIR, Les Séroportes, Renaloo ou encore RoseUp lancent également un appel à la vaccination à la fois contre le Covid et la grippe. Une campagne 2022/2023 qui a pris du retard en France et peine à mobiliser. "La vaccination contre la grippe et le Covid est une stratégie de première importance. Mais le bât blesse puisque, de l'aveu même du ministre de la Santé, les niveaux de vaccination sont très insuffisants. Les campagnes de vaccination Covid et grippe de cet automne sont un échec cuisant", dénoncent les associations qui estiment que "même si nous parvenions à inverser la vapeur (...) il semble désormais trop tard pour que la vaccination puisse à elle seule contenir une situation qui se dégrade de jour en jour".