Triple épidémie : "La situation est extrêmement tendue" dans les hôpitaux, alerte Rémi Salomon

Car s'il y a un léger ralentissement dans la progression du Covid-19, les admissions en service d'urgence ne cessent d'augmenter. Ajoutant les nombreux malades (+17% d'admissions) à ceux de la grippe et de la bronchiolite. Trois virus qui viennent peser sur les services hospitaliers. "La conjonction de ces épidémies et d'un hôpital qui a une capacité d'accueil réduite rend la situation très critique", a ainsi témoigné le pédiatre à l'hôpital Necker. "Il est de mon devoir et de ma responsabilité de rappeler aux Français que la situation dans les hôpitaux est extrêmement tendue", a-t-il lancé au micro de Franceinfo, soulignant que "l'engorgement des services d'urgence s'est aggravé" ces dix derniers jours. Si bien que, parfois, le personnel soignant ne "sait pas où placer les patients qui doivent être hospitalisés". "Des patients sont obligés d'attendre sur des brancards, parfois plusieurs jours", à cause de la fermeture de lits par manque de personnel.