Covid-19, grippe, bronchiolite... Le ministre de la Santé évoque une "situation critique"

Un collectif de plus de 5000 médecins, soignants et agents hospitaliers a appelé, mercredi, l'exécutif à agir d'"urgence" face à un hôpital public "en train de se fissurer et bientôt de s'écrouler", incapable selon eux "d'amortir la moindre crise sanitaire". François Braun a promis jeudi soir qu'il entamerait "dès le mois de janvier la réforme globale de notre système de santé, territoire par territoire", à l'issue des travaux du Conseil national de la refondation. "Je remercie l'ensemble des professionnels et je leur dis que nous sommes mobilisés, et que nous allons prendre à bras le corps le système de santé pour le réformer."