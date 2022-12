Triple épidémie : Elisabeth Borne appelle à porter le masque en lieu clos et à se faire vacciner

La Première ministre a par ailleurs rappelé que la campagne de vaccination contre la grippe, qui accuse du retard, était toujours ouverte, tout comme celle pour une dose de rappel contre le Covid, ouverte gratuitement à tous les publics. "A fortiori, quand on doit se retrouver en famille, c'est très important d'avoir ces gestes barrières et cette vaccination, c'est comme ça qu'on aidera aussi au mieux les professionnels de santé", a encore estimé Elisabeth Borne.

Selon elle, les épidémies de bronchiolite, de grippe, particulièrement dure cette année, et de Covid-19 se superposent et saturent les services d'urgence des hôpitaux. "Sur les appels au Samu, on est à 20 à 30% de plus dans les services d'urgence par rapport à la situation habituelle", a-t-elle déclaré. À ses côtés, le ministre de la Santé, François Braun, s'est "réjoui, en ce qui concerne la médecine de ville, que les principaux syndicats de médecins n'aient pas appelé à la grève entre Noël et Nouvel An".