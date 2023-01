Triple épidémie : la grippe ralentit, la bronchiolite recule

Des signaux encourageants sur le front des maladies hivernales. Selon l'agence de santé publique, l'épidémie de grippe a ralenti ces derniers jours en se maintenant à un "niveau élevé". Chez les nourrissons, celle de bronchiolite se poursuit mais avec des hospitalisations toujours en baisse.

La semaine dernière a été marquée par un "ralentissement de la circulation des virus grippaux mais un maintien à un niveau élevé", a précisé Santé publique France dans son bilan hebdomadaire. "Les indicateurs de la grippe étaient en baisse en médecine de ville et aux urgences, mais les hospitalisations et les décès continuaient de progresser, particulièrement chez les 65 ans et plus", relève l'agence, précisant que si "les congés de fin d'année favorisent généralement la diminution de la circulation de la grippe", un rebond peut être observé après la rentrée.