Triple épidémie : avec la grève des médecins, les temps d'attente pour obtenir un rendez-vous s'allongent

Dans un communiqué publié le 23 décembre, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, Amélie Verdier, a fait état d'une situation "extrêmement tendue" dans la région. Selon elle, le "volume d'appels au 15 connaît des pics à plus de 20.000 appels par jour, soit plus du tiers au-dessus du début du mois", tandis que le nombre de passages aux urgences est aussi en augmentation. "Un tiers de passages en plus qu'à la même période l'année dernière par endroits", d'après la responsable.

Une situation qui touche toute la France. L'organisation Samu-Urgences de France note une "ascension vertigineuse" de l'activité des centres 15, avec, du 12 au 23 décembre, 20% d'appels de plus par semaine, puis 55% la semaine suivante par rapport à la même période en 2021. Il faut dire que cette semaine est qualifiée de "pire période que nous ayons connu depuis mars 2020 et la première vague Covid".