Trois ans du confinement : le Covid long, "la bombe à retardement" de la pandémie

Ses manifestations sont variées : fatigue, fièvre, santé mentale, troubles pulmonaires, neurologiques... "On se souvient bien de ceux qui avaient perdu le goût et l'odorat pendant plusieurs mois", rappelle le Pr Flahault. Et elles ne concernent pas forcément les personnes fragiles, pas plus que celles ayant subi une hospitalisation. "Le Covid long survient généralement après une infection modérée, pas du tout après des symptômes sévères", poursuit l'épidémiologiste.

Il peut durer plusieurs semaines, mois, voire toute une année. Une étude a montré qu'au bout d'un an, l'essentiel des symptômes n'étaient plus que de lointains (et mauvais) souvenirs. "C'est plutôt rassurant, même si nous savons aussi que des personnes se plaignent de symptômes bien au-delà d'un an, par exemple après un Covid acquis dès la première vague", il y a trois ans, avertit le Pr Flahault.

Lui cite aussi d'autres maladies, difficilement reliables au Covid, mais tout aussi importantes, comme des diabètes, une insuffisance rénale ou des troubles cardiaques, qui apparaîtraient quelques semaines après un test positif. Tout symptôme peut en effet être "qualifié de Covid long dès lors qu'il y a eu une infection Covid au préalable, mais aussi lorsqu'il n'y a aucune autre explication donnée". Un flou entoure donc toujours cette maladie, aux multiples zones d'ombre. Même après trois ans de pandémie, "nous sommes encore au début de la compréhension de ce qu'est le Covid long", indique Antoine Flahault. "De nombreuses inconnues persistent."